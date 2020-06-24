Пожарные Шымкента в летний пожароопасный период за сутки выезжают на пожары разного уровня 10-15 раз.

Причины возникновения пожаров разные: неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом состоянии, детская шалость с огнем, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту. Выяснение конкретных причин пожара может длиться до 10 дней. А жителей города просим незамедлительно обратиться по телефону «101» или «112» , если они стали очевидцами пожара.

Сегодня 24 июня на пульт дежурного «101» поступило сообщение о пожаре в одном из многоэтажных домов по улице Байтурсынова в г. Шымкент. В сообщении говорилось о том, что на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Байтурсынова произошел пожар на балконе квартиры. На место происшествия выехали 16 сотрудников и 5 единиц техники личного состава пожарной части, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Первый пожарный расчет прибыл за 2 минуты, который выяснил, что на балконе квартиры на третьем этаже горели старые домашние вещи на площади 3 кв. м. и огонь перешел в квартиру. В гостиной комнате квартиры горели ковры, деревянные двери, оконные рамы на площади 0,5 кв. м.

В течение нескольких минут подъезд был окутан в густой дым, который мешал жителям верхних этажей выйти на улицу.

Благодаря оперативным действиям пожарных-спасателей из квартир спасено 3 человека, в том числе 1 ребенок, 7 человек эвакуированы в безопасное место.

Пожар локализован в 17: 31 и ликвидирован в 17:43. Погибших нет, бригада Центра медицины катастроф оказала необходимую первую медицинскую помощь. Причина пожара устанавливается. Служба пожаротушения напоминает жителям города о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.