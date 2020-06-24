Аким города М. Айтенов провел очередное онлайн совещание с директорами АО «Казахтелеком», АО «ТрансТелеКом» и операторами сотовой связи по вопросам обеспечения города качественным интернетом.

В ходе встречи, и.о. руководителя управления цифровизации Д. Алибеков ознакомил со стратегическим планом обеспечения города качественным интернетом на 2020-2021 годы.

По его словам, для установки базовой станции на территории города определены 11 земельных участков и обозначены на карте Google maps. Планируется, что они будут установлены по проспекту Н. Назарбаева, ул. Аргынбекова и ул. Айша биби, пересечение улиц Кайтпас, мкр.Асар, мкр. Кайнарбулак, внутриквартальная дорога в мкр. Асар, трасса Шымкент-Алматы в направлении мкр. Достык, ул. Толеметова-Утегенова.

В стратегическом плане предусмотрено создание рабочей группы по изучению вопросов охвата города интернетом, заключение меморандумов с операторами связи для обеспечения населения качественным интернетом, усиление деятельности и увеличение количества информационно-познавательного комплекса «Aqyldy Kunbaqus», проведение широкой разъяснительной работы среди населения о безопасности для жизни установленных базовых станций.

В своем выступлении Мурат Дуйсенбекович отметил, что на пути цифрового развития страны особое внимание уделяется вопросам интернета, отметил, что обеспечение мегаполиса качественным интернетом является главным требованием сегодняшнего дня и поручил заместителю акима города обеспечить строгий контроль за исполнением стратегического плана, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.