В Ордабасинском районе запустят завод по производству нефтепродуктов по уникальной технологии.

В Туркестанской области намерены наладить выпуск отечественного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта Евро-5, а также путем глубокой переработки нефти получать продукты нефтехимии: бензол, толуол, ксилол и мазут. Уникальность проекта заключается в том, что выпускать данную продукцию, планируется с помощью переработки каменного угля, сообщает otyrar.kz со ссылкой на Пресс-службу акима Туркестанской области.

Глава региона Умирзак Шукеев во время рабочей поездки в Ордабасинский район ознакомился с проектом, не имеющего аналогов в мире. Отметим, в рамках проекта планируется инвестировать порядка 1,5 млрд. тенге и создать около 100 рабочих мест. В рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» государство построило инфраструктуру и железную дорогу протяженностью 3 км. В настоящее время строительство завода завершено, проект готовится ко вводу в эксплуатацию.

В свою очередь Умирзак Естаевич отметил необходимость начать масштабную реализацию этого экспериментального проекта, а также активно внедрять современные технологии. Продукция предприятия будет экспортироваться не только на внутренний рынок, но и в страны СНГ. Основным подрядчиком данного проекта является российская компания «ЭТН Циклон», являющаяся одним из лидеров рынка в области нефтехимии.