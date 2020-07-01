Выплата назначена 1 млн 169 тыс. человек. Денежные средства перечислены 1 млн казахстанцев.

По состоянию на 14.00 часов 21 июля принято 1 млн 567 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 1 млн 169 тыс. человек. Денежные средства перечислены 1 млн казахстанцев.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из 1 млн 567 тыс. заявлений:

— 755,8 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

— 383,7 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

— 117,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz;

— 310,3 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан:

— 755,8 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

— 71 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

— 740,3 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Выплата назначена 1 млн 169 тыс. человек. Денежные средства перечислены 1 млн казахстанцев.

Напомним, по поручению Главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы – 42 500 тенге.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на sms является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.