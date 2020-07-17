Личный состав, задействованный в обеспечении общественного порядка и безопасности, будет работать с 07:00 часов 30 июля до 00:00 часов 2 августа.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 28 июля №29 в период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа введен ряд ограничений. В связи с этим, по недопущению и пресечению ввоза животных на территорию города (за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношения в режиме онлайн) Департаментом полиции Шымкента по периметру города выставлено 17 постов.

Данные меры принимаются с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, соблюдения общественного порядка и дорожной безопасности во время праздника Курбан айт. Личный состав, задействованный в обеспечении общественного порядка и безопасности, будет работать с 07:00 часов 30 июля до 00:00 часов 2 августа.