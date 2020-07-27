С момента введения чрезвычайного положения в стране по поручению акима города Шымкент Мурата Айтенова при поликлиниках созданы 58 мобильных групп, работающих круглосуточно.

Но из-за всплеска заболевания в конце июня, начале июля аким Шымкента указал на необходимость дальнейшего увеличения количества мобильных бригад. На сегодня их количество достигло 197.

Об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Тимирхан Варзилов.

«При поликлиниках города Шымкент ранее функционировало 58 мобильных групп, на сегодняшний день их количество достигло 197. Мобильными группами оказана стационарная помощь около 16 тысячам больным. Кроме того, благодаря услугам мобильных бригад порядка 45 тысяч пациентам доставлены медикаменты на дом. Проделанная работа способствовала улучшению эпидемиологической ситуации в городе. В частности, количество вызовов скорой помощи в день сократилось на 38%», — сказал Т. Варзилов.

Вместе с этим, в ходе брифинга ответственные за сферу специалисты сообщили о резком снижении числа больных, получающих лечение в стационарах. За последние десять дней число больных уменьшилось с 2882 до 1240. В результате загруженность койко-мест в стационарах снизилась с 78,7% до 33%.