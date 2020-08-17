Не все доверяют зарубежным вакцинам. Но по словам главного медика Шымкента, вакцину от гриппа, и даже от коронавируса, если ее закупят в этом году, он себе обязательно сделает.

«Я все прекрасно понимаю, многие переживают за качество вакцины. Но если отказ у родственников идет, то я считаю, что они подвергают серьезному риску своих детей. Сам механизм в том, что этой вакциной вырабатываются антитела в организме, а это большой показатель. В этом году я сделаю вакцину от гриппа, и если будет от COVID-19, я ее тоже сделаю», — заверил главный доктор Шымкента Тимирхан Варзилов.

В Шымкенте уже в октябре планируется начать плановую вакцинацию против гриппа. Вакцина от гриппа в Шымкент поступит уже в конце сентября. В первый месяц осени ожидается поставка почти 130 тысяч прививок. Правда, это не последняя цифра. Если раньше вакцинацией охватывали 10% населения, то в этом году привить от гриппа планируют больший процент жителей третьего города-миллионника.

«На 128 893 вакцины договор с «СК Фармацией» уже заключен. Поставка будет в конце сентября месяца. То есть этот закуп почти произошел. Сама вакцинация будет проводиться по всем эпидемиологическими нормами. На сегодняшний день пересматривается процент вакцинации населения», — рассказал Тимирхан Варзилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Прививать в этом году будут на дому, этому поспособствуют мобильные бригады города. Списки пациентов, которые подлежат бесплатной вакцинации, имеются в поликлиниках.

Анастасия Новикова