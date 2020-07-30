У браконьеров изъято 1571 рогов и 513 туш сайгаков.

Заметный рост таких случаев, по сравнению с прошлым годом (25 фактов браконьерства, изъято 530 рогов и 650 туш сайгаков) связывают с возросшей слаженностью и оперативностью взаимодействия госорганов по пресечению преступных групп.

В целом за первые полгода государственными инспекторами выявлено 3 748 случаев нарушений природоохранного законодательства, за которые к административной ответственности привлечено более трёх тысяч человек, к уголовной — 12 браконьеров. При этом общая сумма штрафов составила более 44 млн тенге, а сумма ущерба — около 1,6 млрд тенге.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года выявлено 4 197 случаев нарушений, за которые к административной ответственности привлечено также более 3 335 человек, к уголовной — 19. Общая сумма штрафов тогда составила 45,6 млн тенге, сумма ущерба — 870 616,2 тыс.тенге.