Строительная компания «BI GROUP» в очередной раз оказала помощь медицинским учреждениям.

Компания доставила в провизорные стационары Шымкента 82 кислородных концентратора. Эти аппараты предназначены для лечения больных пневмонией и COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

Сегодня 10 кислородных концентраторов переданы инфекционному центру в микрорайоне «Асар». На сегодня здесь получают лечение 140 человек, у которых выявлена опасная инфекция. Врачи говорят о том, что за последние две недели количество больных существенно уменьшилось.

«Для оказания помощи врачам в противодействии коронавирусной инфекции мы доставляем в областные центры, города и районы 1000 кислородных концентраторов. 82 из них привезли в Шымкент. Сегодня пациенты с воспалением легких испытывают дефицит кислорода. Теперь эти аппараты помогут сохранить жизни многих людей. Приобретены они на собственные средства топ менеджеров компании, представителей товарищества и передаются больнице» — сказал представитель компании Айдын Майусов.

Нужно отметить, что и до этого компания «BI Group» передала городским больницам кислородные концентраторы российского производства.