Глава мегаполиса потребовал навести порядок в этой сфере.

На совещании, где рассматривались вопросы по установке мусорных контейнеров на территории Шымкента, аким отметил, что у жителей до сих пор много претензий по вывозу мусора, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

«В ходе объездов я вижу, что не налажена работа коммунальных служб. На многих мусорных площадках не проводится работа по санитарной очистке. Контейнеры для мусора на улицах города и урны на остановках постоянно переполнены мусором. Это говорит об отсутствии контроля со стороны акимата района», — сказал аким города.

Мурат Айтенов сделал замечание акимам районов и исполняющему обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Н. Жаманкозу и поручил устанавливать мусорные контейнеры в срок.

Кроме того, аким подчеркнул, что поручение об установке на территории частного сектора специальных мусорных площадок не выполнено на должном уровне.

Подводя итоги совещания, глава города напомнил, что лично будет контролировать исполнение поручений.

В Шымкенте на 488 мусорных площадках имеется 2039 мусорных контейнеров, из них 633 — в неисправном состоянии. На территории многоэтажных жилых домов необходимо дополнительно установить 762 контейнера.

Также планируется установить 1474 эко-контейнера, которые будут приобретены в текущем году, а также заменить устаревшие мусорные контейнеры и дополнительно установить их в недостающих местах.