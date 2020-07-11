Авиакомпания SCAT доставила из Российской Федерации 16 тонн лекарств для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии – противовирусных и жаропонижающих препаратов, антикоагулянтов и антибиотиков.

Рейс организован при поддержке правительства РК. По заявлению Министерства Здравоохранения РК, в ближайшие дни в розничную сеть аптек страны поступят востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами.

«Мы рады, что в это сложное время можем быть полезны и внести свой посильный вклад в помощь всем казахстанцам. Мы желаем скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится на лечении. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся!» — говорится в официальном сообщении авиакомпании.