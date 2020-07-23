В городе Шымкенте в июле 100504 гражданина, которые из-за внедрения карантинных мер лишились заработка, получили по 42500 тенге.

Всего же по городу заявки поступили от 105 821 жителя. Об этом в ходе брифинга в информационно-коммуникационном центре сообщила заместитель руководителя городского управления занятости и социальной защиты Ж.Утебаева.

Рассказав о том, как можно получить разовую социальную выплату, она подчеркнула, что сегодня процедура подачи заявки упрощена, изменен порядок получения выплаты.

«Заявку можно подать через веб-портал egov.kz, портал 42500.enbek.kz, telegram-bot, мессенджер Aitu, приложение 42500.enbek.kz и мобильные приложения, интернет-ресурсы банков второго уровня. Единовременная выплата предназначена для работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, индивидуальных предпринимателей, гражданам, занимающимся личной практикой, физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены ОПВ», — сказала Ж.Утебаева.

Наряду с этим, социальную выплату могут получить наемные работники, частные предприниматели, в том числе и инвалиды, студенты, которые регулярно оплачивают ЕСП (каждый месяц) и остались без заработка из-за карантинных ограничений.

Нужно отметить, заявки принимаются до 1 сентября 2020 года.

Выплата осуществляется только за июль.