В Государственный общеобязательный стандарт образования внесены изменения. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Соответствующий Приказ МОН РК подписан и зарегистрирован в МЮ РК.

Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года, в первом классе вместо «Сауат ашу» (уроки просвещения) дети будут изучать «Әліппе» и «Ана тілі».

Программа «Әліппе» будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить «Ана тілі». Соответственно в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться «Букварь» и «Обучение грамоте».

При этом методологической платформой подготовки «Әліппе» станет методика Ахмета Байтурсынова.

Сейчас ведется большая работа по разработке программ и учебников.

Нами сформирована рабочая группа для подготовки единых программ.

В ее состав вошли ведущие языковеды, методисты, учителя начальных классов и авторы учебников «Әліппе» предыдущих лет» — сообщил он в социальной сети.

Планируется, что после подготовки программ и учебников их апробируют в пилотных школах, после чего они будут использоваться во всех школах страны.

Вопрос находится на особом контроле министра.