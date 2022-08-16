Как отреагировали шымкентцы на изменения учебной программы

Казахстанским школьникам придется учиться дольше — учебный год продлили сразу на неделю. Последний звонок для учеников теперь прозвучит 31 мая.

Летние каникулы начнутся с 1 июня и продлятся до 1 сентября. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов. По его словам продление учебного года положительно скажется на учебном процессе и снизит нагрузку как на учеников, так и на учителей.

Это новшество большинство шымкентских родителей и школьников не впечатлило. По словам жителей, они привыкли к традицонным каникулам.

«Каникулы должны быть полными, потому что дети все таки должны отдыхать. И каникулы теперь начинаются с 1 июня, а ведь есть и те дети которые и 25 мая не ходят в школу»;

«Школьники воспринимают это как наказание, вот мол был карантин, мы сидели дома, а теперь мы должны отпахиваться за это»;

«Если нормальный педогогический состав, то дети в полной мере получают свои знания. Поэтому мне кажется, что нужно правильно отдыхать и правильно учиться. Поэтому я думаю, лучше если каникулы будут по старой методике«,- заявили жители Шымкента.

Еще одно нововведение — первоклашки в школах с государственным языком обучения будут изучать только государственный язык, русский язык они начнут изучать со второго класса. В минпросвещения также сообщили, в новом учебном году в три смены могли начать работать более 100 школ. Благодаря пересмотренному плану и расписанию – в учебных заведениях останется двухсменка, появятся свободные кабинеты, что позволит переходить из второй смены в первую.

Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК:

«В заключение введенные новые изменения: у 1,5 млн детей появятся 36 дополнительных выходных. Эти же дни появятся и у педагогов. Те дети, которые будут обучаться в первую смену, для них это тоже удобно и для детей, и для педагогов. Скажется на качестве образования. В более чем 100 школах был риск, что они будут работать трехсменно. Однако с появлением нововведений они будут работать в две смены».

Премьер-министр заявил, что правительство поддерживает нововведение в сфере образования. Он также поручил полностью обеспечить готовность всех объектов образования к началу учебного года.