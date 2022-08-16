Министр рассказал, сколько потратил на школьную форму своего ребенка

Главный педагог страны рассказал в кулуарах правительства, сколько денег потратил на покупку школьной формы. Он также отметил, что пришлось стоять в очереди, так как людей было много.

«Купили в магазине школьную форму. Мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Можем сказать, что мы готовы к новому учебному году. Что касается цены, то потратили около 35 тысяч тенге. Народу было очень много, мы, как все, стояли в очереди, мерили одежду, покупали одежду 36-го размера. Как и во всех семьях, мы начали подготовку к школе», – рассказал министр.

Неоднозначная реакция казахстанцев не заставила себя ждать. Горожане раскритиковали министра в социальных сетях, назвав эту сумму «мифом». Вдогонку Асхат Аймагамбетов опубликовал чеки на своей странице в Facebook.

«В приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму. Также кроме школьной формы в чеке можно увидеть приобретённый портплед для костюмов на сумму около 20 тысяч тенге. В подтверждение ответа прилагаю фото чеков о покупке. В одном чеке сумма на 26 тысяч тенге (пиджак, брюки, рубашка). Во втором чеке– более 10 тысяч тенге (ещё одна рубашка и галстук). Итого более 36 тысяч тенге. Портплед – около 20 тысяч тенге», – написал Асхат Аймагамбетов.