Полиция Туркестанской области нашла четырех из шести провокаторов, которые через соцсети призывали к противоправным действиям в Шорнаке.

Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Как вчера и обещал Умирзак Шукеев жителям Шорнака, полиция нашла 4-х из 6-ти провокаторов, которые в соц.сетях и мессенджерах призывали людей к противоправным действиям. Выявления и поиски остальных продолжаются», — написал заместитель акима.

Напомним, что Провокаторы пытаются использовать бытовой конфликт в поселке Шорнак, расположенный рядом с Кентау, для организации беспорядков.

События, предшествовавшие провокации, разворачивались 21 июля. Примерно в час ночи в дежурную часть отдела полиции Кентау позвонил местный житель и сообщил, что его и родственников избили односельчане.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством ДП Туркестанской области.

На месте полицейские выяснили, что на улице в одном из поселков мужчина повздорил с односельчанином. До драки дело не дошло, все закончилось лишь словесной перепалкой. А спустя время к дому потерпевшего подъехали несколько автомашин с людьми, которые забросали его двор и дом соседей камнями.

На место происшествия первым прибыл участковый инспектор местной полицейской службы отдела полиции Кентау Нурлан Куралбаев. Оценив обстановку, полицейский сообщил о происходящем в дежурную часть. И не дожидаясь подкрепления, постарался в одиночку разрешить конфликтную ситуацию. Он и сам получил травмы. Но смог не допустить применения силы и огнестрельного оружия противоборствующими сторонами.

Медики, которых тоже вызвали на место происшествия, оказали участковому и еще трем пострадавшим медицинскую помощь.

Оперативники задержали 4 подозреваемых. По двое с каждой из конфликтующих сторон. Из них суд выдал санкцию на арест двух подозреваемых.

По факту хулиганства началось досудебное расследование.

А уже на следующий день в поселке стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Данный факт сотрудниками полиции был сразу же пресечен.