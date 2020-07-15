Легкоатлетический манеж в Шымкенте сегодня опустел. Врачи больше не принимают здесь пациентов, да и некого.

Если в первые несколько дней после своего открытия через дневной стационар проходили 500, а то и 700 горожан, то в последние дни получать назначения приходят не больше 10-ти человек.

«В первые дни, когда мы открылись, к нам приходили до 700 человек в день. Потом наплыв людей немного стих, примерно 100 человек в день приходили, а сейчас уже не больше 10-ти. Вот сегодня вообще никого не было», — рассказала Жанар Кажымуратова, главный специалист поликлиники №4.

Именно поэтому дневной стационар на манеже решили законсервировать. Всего здесь были расположены 450 коек для больных ОРВИ и пневмонией. Теперь в манеже проведут дезинфекцию, часть оборудования направят в стационары при поликлиниках, врачи будут принимать пациентов на своих местах. Тем более, что коечный фонд в дневных стационарах постоянно расширяют.

Манеж будет на резерве управления здравоохранения до тех пор, пока совсем не понадобится. Койки здесь будут стоять как минимум до конца года.

Анастасия Новикова

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