В Туркестан прибыла фура со специальными медикаментами для больных во время пандемии.

От фармацевтической компании «Инкар» г. Алматы поступило порядка 2 тонн медикаментов 136 видов для населения на общую сумму 27 млн. тенге. В частности, антибиотики, антикоагулянты (разбавители крови) и средства для дыхательных путей. Данные медикаменты будут распределены в городских аптеках Туркестана для продажи населению по оптимальным расценкам.

«По договору в понедельник из Узбекистана, прибывает еще один грузовик с медикаментами, который находится сейчас в растоможке. Затем, к концу следующей недели из Алматы вновь прибудет груз с лекарствами. Антибиотики продаются только с разрешения врачей. И лекарства, такие как парацетамол, аспирин, будут продаваться по два флакона», — сказал заместитель акима области С. Калкаманов.

Кроме того, для получения дополнительных лекарств были даны предложения и в другие компании. В дальнейшем препараты будут закуплены также из соседних государств. Прилавки аптек области будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами.

Стоит отметить, что в местных больницах отсутствует дефицит лекарств. В случае, если произошла нехватка лекарств или необоснованное повышение цен, любой гражданин может обратиться в отдел «Жалоба» рубрики «Аптека» электронного приложения Amazing Turkistan.

Кроме того, в Туркестане открыли для лекарств дополнительный склад. Все медикаменты будут распределены по больницам и аптекам области