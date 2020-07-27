Фонд выплатил более 32 млрд тенге надбавок медработникам за борьбу с КВИ, передает Otyrar.KZ.

За период с марта по июнь этого года Фонд социального медицинского страхования выплатил медицинским работникам более 32 млрд тенге дополнительно к заработной плате.

Для выплаты надбавок из средств республиканского бюджета фондом медстрахования выделено 38,1 млрд тенге.

Отмечается ежемесячный рост числа медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией. Если в марте надбавку получили свыше 19 тыс. сотрудников, то в июне их численность выросла до 53 тыс. человек.

Кроме того, были приняты меры поддержки медицинских организаций-участников системы медстрахования.

Сейчас больницы и поликлиники работают в невероятно трудных условиях. Чтобы поддержать их, Фонд увеличил суммы авансирования до 50%.

А для сохранения финансовой устойчивости сети сельских больниц обеспечено базовое финансирование при снижении объемов плановых медуслуг.

Также на период пандемии Фондом объявлен мораторий на проведение мониторинга договорных обязательств медорганизаций — проверка качества медицинской помощи.

Болат Токежанов, Председатель Правления НАО «ФСМС»