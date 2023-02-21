ОСМС-2023: кому сколько платить

С 1 января 2023 года изменены размеры минимальной зарплаты и месячного расчетного показателя. В связи с этим в Фонде социального медицинского страхования объяснили, кому сколько нужно платить за ОСМС.
Как уточняют в фонде, размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование утверждены в законе об ОСМС, они остались без изменений в новом году. Однако в связи с увеличением базовых финансовых показателей, таких как МРП и МЗП, суммы взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей корректируются.
Кто и сколько будет платить за ОСМС в 2023 году?
Работодатели за работников – 3% от размера зарплаты. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП 700 000 тенге, то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 000 тенге в месяц.
Наемные работники и работники по договору ГПХ – 2% от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 000 тенге.
Индивидуальные предприниматели – 5% от 1,4-кратного МЗП, то есть 4 900 тенге.
Самозанятые граждане, плательщики ЕСП:
* для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП составляет 1 МРП, то есть 3 450 тенге;
* для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составляет 0,5 МРП, то есть 1 725 тенге.
Самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП, то есть 3 500 тенге.
А также с 2023 года введен так называемый единый платеж для субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. Размер всех обязательных платежей по этому способу составляет для работодателей 15%, а для работников – 10% от ставки единого платежа. При этом максимальный ежемесячный доход, от которого будет рассчитан платеж, не может превышать 10-кратный минимальный размер зарплаты, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Кроме того, государство продолжит платить за 15 льготных категорий граждан. С 1 января 2023 года размер взноса за каждого человека из льготной категории граждан составляет 4 505,6 тенге.
В фонде напоминают, что незастрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом стать участником системы ОСМС: а именно оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за 12 будущих месяцев. К примеру, чтобы получить статус в январе 2023 года, нужно произвести оплату за период с января по декабрь 2023 года включительно, по 3 500 тенге за каждый месяц.
На заметку бухгалтерам!
Порой возникает вопрос: как рассчитать размер взносов и отчислений, если работник трудится в двух компаниях – из общего дохода с применением предельного максимума или по отдельности за доход в каждой из них? Объясним на примере. Предположим, в одной организации зарплата сотрудника составляет 500 000 тенге, а в другой – 300 000 тенге. Согласно закону об ОСМС, ежемесячный доход для расчета взносов и отчислений не должен превышать 10 МЗП (10х70 000 = 700 000 тенге).
При этом для расчета отчислений данный порог применяется по каждому работодателю в отдельности, то есть предельный доход в рамках одного места работы. В рассматриваемом варианте зарплата работника в первой и второй организации в отдельности не превышает 10 МЗП: 500 000 тенге < 700 000 тенге; 300 000 тенге < 700 000 тенге. Значит, отчисления будут рассчитываться по полному размеру зарплаты и составят 500 000 тенге х 3% = 15 000 тенге (отчисления на ОСМС с первого места работы); 300 000 тенге х 3% = 9 000 тенге (отчисления на ОСМС со второго места работы).
А вот для расчета взносов нужно суммировать все доходы работника за месяц (то есть в общем по всем работодателям). В рассматриваемом примере общий доход работника с двух мест работы превышает 10 МЗП (500 000 + 300 000 = 800 000 тенге). Значит, размер взносов не должен превышать 14 000 тенге в общем.
Итак, 500 000 х 2% = 10 000 тенге (взнос на ОСМС с первого места работы). Тогда со второго места работы взнос на ОСМС составит 14 000 тенге – 10 000 (уже удержанный взнос с первого места работы) = 4 000 тенге. Чтобы второй работодатель правильно высчитал размер взноса, работник должен предоставить ему справку с первого места работы о перечисленных взносах. При отсутствии такой справки второй работодатель оплатит взнос в полном размере, то есть 300 000 х 2% = 6 000 тенге. Итого взносы с двух мест работы составят 16 000 тенге. Однако излишне уплаченные средства (сверх максимально допустимого взноса) будут возвращены: 16 000 – 14 000 = 2 000 тенге.