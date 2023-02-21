ОСМС-2023: кому сколько платить

Как уточняют в фонде, размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование утверждены в законе об ОСМС, они остались без изменений в новом году. Однако в связи с увеличением базовых финансовых показателей, таких как МРП и МЗП, суммы взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей корректируются.

Кто и сколько будет платить за ОСМС в 2023 году?

Работодатели за работников – 3% от размера зарплаты. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП 700 000 тенге, то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 000 тенге в месяц.

Наемные работники и работники по договору ГПХ – 2% от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели – 5% от 1,4-кратного МЗП, то есть 4 900 тенге.

Самозанятые граждане, плательщики ЕСП:

* для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП составляет 1 МРП, то есть 3 450 тенге;

* для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составляет 0,5 МРП, то есть 1 725 тенге.

Самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП, то есть 3 500 тенге.

А также с 2023 года введен так называемый единый платеж для субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. Размер всех обязательных платежей по этому способу составляет для работодателей 15%, а для работников – 10% от ставки единого платежа. При этом максимальный ежемесячный доход, от которого будет рассчитан платеж, не может превышать 10-кратный минимальный размер зарплаты, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Кроме того, государство продолжит платить за 15 льготных категорий граждан. С 1 января 2023 года размер взноса за каждого человека из льготной категории граждан составляет 4 505,6 тенге.

В фонде напоминают, что незастрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом стать участником системы ОСМС: а именно оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за 12 будущих месяцев. К примеру, чтобы получить статус в январе 2023 года, нужно произвести оплату за период с января по декабрь 2023 года включительно, по 3 500 тенге за каждый месяц.