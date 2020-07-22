В Байдибекском районе ведется активная работа по газификации населенных пунктов.

Кроме того, крестьяне занимаются разведением новых пород крупного рогатого скота. В ходе рабочей поездки в район глава региона Умирзак Шукеев посетил ряд объектов и встретился с местными аграриями. Также акима области ознакомили с планом работы по газификации района.

Наряду с этим, в селе Шаян рабочая группа проинспектировала ход реализации плана реконструкции систем водоснабжения и ознакомилась с новыми проектами, направленными на благоустройство районного центра. Умирзак Естаевич также побывал на строительной площадке школы на 150 мест.

Глава области посетил посевные площади и ознакомился с работой теплиц. На сегодняшний день в крестьянском хозяйстве «Бердібай» на 2 тыс. га выращивают пшеницу и на 1000 га сафлор. Хозяйство полностью оснащено сельхозтехникой и обеспечивает постоянной работой более ста человек.

Помимо этого, местные аграрии убедились в эффективности метода дождевального орошения, и отмечают его преимущества. По их словам, данный метод не требует излишних затрат, позволяет экономить воду и способствует росту урожая. Таким образом, оценив фактические преимущества метода дождевального орошения, крестьяне намерены полностью его освоить.