В Туркестанской области ищут автора и распространителей фейковой новости.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, касательно аудиорассылки в мессенджере «whatsapp» о якобы надвигающейся 3 волны, связанной с заболеванием легких у детей, сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

Кроме того, информация по данному случаю была передана Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области в органы внутренних дел, для выяснения личности распространителя.

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам.

Также, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации, лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».