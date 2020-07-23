В Туркестанской области ищут автора и распространителей фейковой новости.
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, касательно аудиорассылки в мессенджере «whatsapp» о якобы надвигающейся 3 волны, связанной с заболеванием легких у детей, сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
Кроме того, информация по данному случаю была передана Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области в органы внутренних дел, для выяснения личности распространителя.
Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам.
Также, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации, лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».