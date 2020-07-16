За последние несколько недель эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась.

У сотен казахстанцев стали регистрировать не только коронавирус, но и тяжелую пневмонию. Всплеск заболеваемости привел к многочисленным проблемам: дефициту лекарственных средств, очередям у аптек, нехватке мест в больницах. Но сложные времена, как и всегда, только сплотили людей.

Помогать друг другу казахстанцы стали в социальных сетях. В фейсбуке и инстаграме начали публиковать информацию о поступлениях лекарственных средств в городские аптеки, о продаже кислородных баллонов. Казахстанцы были готовы поделиться излишками лекарств бесплатно. Один из тех, кто первым отдал свою фейсбук-страничку под объявления о лекарствах — Омир Шыныбекулы. Мужчина уверяет, это малая часть того, что он может сделать для людей.

«У нашего народа есть большое сердце и это мощная сила, которая помогала нам во все времена. В прошлом году мне удалось видеть, как люди помогали друг другу, во время взрывов в Арыси, в этом году во время трагедии в Мактарале, и сейчас, когда все болеют. Я считаю, что надо помогать тем, чем каждый может. Только вместе мы сможем преодолеть эту пандемию», — рассказал общественник.

Казахстанцы объединились даже … несмотря на границы. Наши соотечественники в Казахстане, совместно с казахской диаспорой в Турции начали срочный сбор денег для покупки аппаратов ИВЛ. Дорогостоящее оборудование купили в Германии, доставили в Турцию и транспортировали в нашу страну.

Не покладая рук работают и волонтеры. Именно на их плечи в этот год, который посвятили их деятельности, легла большая ответственность. Так, шымкентские волонтеры помогают врачам. Ежедневно,при помощи неравнодушных предпринимателей медицинских работников радуют мясной и сладкой выпечкой.

Помогают и сотрудникам кислородного завода, единственного в Шымкенте. Они обеспечивают таким необходимым сейчас кислородом больницы и реанимации города и области.

«Нас обеспечивают ежедневно обедами, это очень важно. Волонтеры Шымкента помогают нам, в свою очередь сотрудники кислородного завода, работают не покладая рук днем и ночью»,- рассказывает Данияр Серикбаев, общественный помощник.

Не бросают шымкентские волонтеры и тех, кто остался со своей бедой один, без денег и помощи. Кульжамал Ажибекова потеряла всех своих детей, на этом свете женщина осталась совсем. Одинокой горожанке помогают неравнодушные соседи, социальные работники и волонтеры. Сегодня женщине привезли несколько пакетов продуктов.

«Спасибо им большое за то, что помогают», — со слезами на глазах говорит Кульжамал-апа.

Гузаль Ауельбекова помогает нуждающимся шымкентцам уже много лет. Привычку — не бросать соседа в беде, женщина переняла от своей матери. Сейчас под опекой Гузаль и еще 20-ти волонтеров порядка 300 семей.

«Трогает то, что все сейчас хотят помогать. Я наблюдаю в социальных сетях после того, как я выложила фото как мы кормим врачей, у нас начали спрашивать, а какие провизорные госпитали еще есть, а кому можно помочь из врачей? То есть это добро передается по воздуху, по фотографиям», — говорит Гузаль.

В этот год казахстанцы показали, что несмотря на бушующую в стране пандемию, они готовы помочь ближним, не словом так делом.

Анастасия Новикова