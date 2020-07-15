Казахстанцы, проживающие на приграничных с Российской Федерацией территориях, могут ввозить лекарства из этой страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов, пишет Otyrar.KZ.

На сегодня в законодательстве нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд.

То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства, либо это для близких родственников, запрета на ввоз не существует.

Людмила Бюрабекова, вице-министр здравоохранения РК