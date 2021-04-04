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Аким города Мурат Айтенов посетил ряд оптовых складов и предприятий по производству медицинских изделий.

В ходе проверки оптовых складов ТОО «НПО ЗЕРДЕ», ТОО «АҚ НИЕТ», «Аптека №5», ТОО «ATAMIRAS.S», аким убедился в обеспеченности запланированных резервных фонд по поставкам и комплектованию лекарственных средств.

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В прошлом году на лекарства, применяемые для борьбы с коронавирусом, из бюджета было выделено 180 млн тенге. В этом году планируется выделить в стабилизационный фонд еще 659 млн тенге. В результате этой работы цены на лекарства в аптеках снизились на 15-30 процентов.

На сегодняшний день в Шымкенте достаточно запасов лекарств. В аптеках и поликлиниках имеется 4 млн 144 тысячи штук лекарственных средств. Среди них есть и жаропонижающие, антибиотики, глюконаты, противовирусные препараты. Цены начинаются от 25 тенге.

В медицинских организациях подготовлено лекарственных средств на сумму 900 млн тенге, 46 941 комплектов СИЗ, 2 млн медицинских масок, 1 014 600 медицинских перчаток.

После посещения складов, Мурат Айтенов отправился на предприятие ТОО «Bizhon», выпускающее 20 тысяч масок в день. Маски — трехслойные одноразовые. В 2020 году произведено 2 240 000 штук медицинских одноразовых масок на общую сумму 78 400 000 тенге.

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В учреждении ТОО «Экофарм» шьют многоразовую и одноразовую медицинскую одежду. Производственное предприятие способно производить медицинскую защитную одежду в количестве 2000 штук в сутки. В прошлом году произведено 648 876 штук медицинских изделий на сумму 4 520 985 404 тенге. В том числе противочумная одежда, многоразовые марлевые повязки.

В завершение объезда, аким города в центре «IKomek 109» провел онлайн-выездное совещание с участием фармкомпаний города и руководителей соответствующих отраслей. На нем были заслушаны вопросы представителей фармацевтических учреждений и приняты решения.

— Чтобы избежать прошлогодних ошибок, необходимо провести максимальную разъяснительную работу с аптеками и горожанами. Противовирусные препараты должны продаваться только по назначению врача. В период пандемии среди населения было много случаев, когда жители покупали лекарства, хранили их дома, не соблюдали срок использования и условия хранения, лечились самостоятельно, в результате которых возникли осложнения. В домашних условиях не должно возникнуть таких проблем, как самолечение, перепродажа препаратов. Больные коронавирусом в больницах получают бесплатное лечение. В случае возникновения нарушений руководители будут привлечены к строгой ответственности. Все будет под моим пристальным контролем, — сказал аким города.

При этом обращаем внимание жителей, на то, что если вы стали свидетелем перепродажи или превышения предельной цены на лекарства, то просим незамедлительно обратиться по контактному номеру «109».

 

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