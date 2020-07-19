Казахстанцы просят президента Касым-Жомарта Токаева установить выплаты для детей в период карантина.

Они отправили главе государства петицию.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Почему наше правительство забыло о наших детях, почему назначают выплаты только тем кто потерял работу?! Где твердая и заботливая рука государства?! Почему семьи, где один, двое, трое детей, не поддерживает государство в такой трудный момент, когда благополучие детей в опасности?! Дети – это будущее Казахстана, достояние страны!

COVID-19 нанес тяжелый удар по отечественной экономике вслед за мировой: производства простаивают, малый и средний бизнес ищет способы продолжать работать, казахстанские регионы вводят режим карантина, с ограничением деятельности. Многие казахстанцы потеряли работу, лишились доходов, сидят без денег. Людей тревожит, как в такой ситуации платить коммунальные платежи, кредиты, налоги, аренду, на что кормить детей. Нашим детям нужно хорошее питание. Из-за того, что родители остались без работы, у многих не хватает средств к существованию. Цены на продукты и медикаменты выросли, фрукты стоят почти как мясо. У родителей нет возможности покупать полезные продукты, то есть у детей нет сбалансированного питания. А это приводит к ослаблению иммунитета, что неминуемо приведет к болезни наших детей. Дети — это наше будущее!

Социально-экономическая ситуация в стране ухудшается. Многие не смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, люди со страхом ждут начала учебного года. У родителей есть опасения, что придется «залазить» в кредиты.

В связи с короновирусом трудности испытывают не только родители, но и дети. Из-за ЧП и карантина детские сады и школы не работают, дети находятся дома. Не у всех под боком бабушки, которые могут посидеть с внуками. В придачу к этому дистанционное обучение в школах. Из-за этого один из родителей обязан остаться дома. Контроль за выполнением заданий обязателен в младшей школе. Соответственно, один из родителей обязан в этот период находится дома с детьми, не имея возможности работать. А если мама — единственный родитель? Она сейчас вынужденна отказаться от своей работы, и помимо стандартной проверки уроков взять на себя часть обязанностей учителей.

Также по закону дети до 18 лет считаются несовершеннолетними, значит находятся под опекой родителей, которые не имеют возможности найти полноценную работу, тем более сейчас, когда многие взрослые остались без работы. А расходы на этих детей мало чем отличаются от расходов на взрослых. С каких средств оплачивать обучение детей в колледжах, интернет за дистанционное обучение. Их также нужно кормить, одевать, покупать медикаменты для их лечения. Мы, родители, просим рассмотреть вопрос по выплате в период ЧП и карантина детям до 18 лет, не менее 20000 тыс. тг. ( так как за этот период, с марта месяца по сегодняшний день, цены на продукты и медикаменты поднялись), на каждого ребёнка, независимо от дохода и количества детей в семье. Выплаты просим произвести за все предыдущие месяцы, в которых не учитывались интересы наших детей, то есть с 16 марта, когда было введено ЧП и последующие за ним карантины, по сегодняшний день».

Петицию подписали почти 50 тысяч казахстанцев.