Шынгыс Мукан

Распоряжением акима Шымкента назначен первый заместитель акима города. Им стал Шынгыс Мукан.

Родился 03.07.1984, уроженец Южно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет «Кайнар» (2004);

· Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008);

· Гарвардский университет, по программе «Болашак» (2018)

Специальность «Переводчик», «Бакалавр экономики», «Магистр государственного управления (MPA)»

Трудовой стаж:

· Корреспондент, газета «Жас Алаш», г. Алматы (11.04.2003-19.11.2007);

· Пресс-секретарь, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, г. Астана (16.04.2007-20.11.2007);

· Генеральный директор, ЖШС «Жайық Пресс», г. Уральск (05.11.2007-11.10.2010);

· Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО, г. Уральск (27.10.2010-16.05.2016);

· Заведующий сектором отдела Внутренней политики, Администрация Президента РК, г. Астана (16.05.2012-20.08.2012);

· Заместитель акима Атырауской области, г. Атырау (20.08.2012-18.02.2019);

· Вице-президент по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling (с 18.02.2019)

Прочие должности:

· Председатель ОФ «Мазмундама» (с 26.10.2018);

· Член Национального совета общественного доверия РК (НСОД) (с 03.03.2020)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Курмет» (2015);

· Юбилейная медаль «К 20 летию Конституции Казахстана» (2015);

· Знак почета «Тіл жанашыры» за книгу «10 причин, почему важно знать казахский язык» (2015)

Женат, имеет двух сыновей

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