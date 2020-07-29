Распоряжением акима Шымкента назначен первый заместитель акима города. Им стал Шынгыс Мукан.
Родился 03.07.1984, уроженец Южно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Университет «Кайнар» (2004);
· Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008);
· Гарвардский университет, по программе «Болашак» (2018)
Специальность «Переводчик», «Бакалавр экономики», «Магистр государственного управления (MPA)»
Трудовой стаж:
· Корреспондент, газета «Жас Алаш», г. Алматы (11.04.2003-19.11.2007);
· Пресс-секретарь, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, г. Астана (16.04.2007-20.11.2007);
· Генеральный директор, ЖШС «Жайық Пресс», г. Уральск (05.11.2007-11.10.2010);
· Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО, г. Уральск (27.10.2010-16.05.2016);
· Заведующий сектором отдела Внутренней политики, Администрация Президента РК, г. Астана (16.05.2012-20.08.2012);
· Заместитель акима Атырауской области, г. Атырау (20.08.2012-18.02.2019);
· Вице-президент по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling (с 18.02.2019)
Прочие должности:
· Председатель ОФ «Мазмундама» (с 26.10.2018);
· Член Национального совета общественного доверия РК (НСОД) (с 03.03.2020)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден «Курмет» (2015);
· Юбилейная медаль «К 20 летию Конституции Казахстана» (2015);
· Знак почета «Тіл жанашыры» за книгу «10 причин, почему важно знать казахский язык» (2015)
Женат, имеет двух сыновей