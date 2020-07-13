Шымкентские врачи смогли спасти новорожденного, удалив огромную черепно-мозговую грыжу. Перед операцией медики провели большое количество анализов и обследований, с целью установления точной природы образования, передает Otyrar.KZ.
В итоге специалисты приняли решение удалить грыжу у ребенка.
Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, тем не менее, новорожденному еще потребуется провести ряд обследований состояния здоровья.
На данный момент состояние ребенка удовлетворительое. Новорожденный готовится к выписке.
Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходят закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку.
Среди причин, вызывающих черепномозговые грыжи, отмечают инфекционные и другие заболевания матери во время беременности.