Шымкентские врачи смогли спасти новорожденного, удалив огромную черепно-мозговую грыжу. Перед операцией медики провели большое количество анализов и обследований, с целью установления точной природы образования, передает Otyrar.KZ.

В итоге специалисты приняли решение удалить грыжу у ребенка.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, тем не менее, новорожденному еще потребуется провести ряд обследований состояния здоровья.

На данный момент состояние ребенка удовлетворительое. Новорожденный готовится к выписке.

Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходят закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку.

Среди причин, вызывающих черепномозговые грыжи, отмечают инфекционные и другие заболевания матери во время беременности.