Первые в республике 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, разработанные АО «НК «Казахстан Инжиниринг» при содействии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, были доставлены в Мактааральский район Туркестанской области.

Отечественную продукцию из Кокшетау в Мактааральский район поставила компания «Азала груп». Необходимые аппараты были переданы в Мактааральскую районную больницу «Мырзакент» и больницу «Атакент».

Напомним, ранее компания «Азала груп» бесплатно распространила среди населения медицинские маски и дезинфицирующие средства.

В целом, на сегодняшний день по Туркестанской области зарегистрировано 2391 случаев заражения коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших – 1674 человек.