Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на покупку дорогих авто и мебели, сообщает Otyrar.kz со ссылкой на zakon.kz.

Следует определить расходы, которые можно безболезненно отложить. Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий по приобретению дорогого транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров и конференций, — сказал на расширенном заседании правительства Токаев.

По его словам, мероприятия в Казахстане должны носить практическую и идеологическую пользу, а все расходы должны быть обоснованными и оправданными.

Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 млрд тенге. Будем считать,что это только первый шаг в решении вопроса. Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигоссекторе. Поручаю правительству доложить о результатах работы в срок до 1 мая этого года, — заключил глава государства.