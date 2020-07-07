Полицейские Туркестанской области выявили факты продажи лекарств по завышенным ценам, пишет Otyrar.KZ.

Сотрудники оперативных подразделений Департамента полиции Туркестанской области провели рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов реализации лекарств, предназначенных для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний, по завышенным ценам.

В результате рейдов выявлены 5 фактов незаконной реализации лекарств и медицинских средств на территории области.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Туркестана полицейские задержали фармацевта одной из городских аптек при продаже лекарственных средств «ЦЕФ-3» в количестве 336 упаковок по 1500 тенге на сумму 405 000 тг., стоимость в аптеках одной упаковки 1300 тенге.

Далее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками криминальной полиции пресечен факт продажи медицинских масок жителем города Сарыагаш в количестве 1000 штук на сумму 60 000 тысяч тенге.

При проверке автомашины стражи порядка обнаружили в багажнике медицинские маски в количестве еще 4950 штук.

В тот же день в Арысском районе полицейские выявили факт реализации Аскорбиновой кислоты в одной из аптек по 700 тенге, при розничной цене 300 тенге.

По всем выявленным фактам проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.