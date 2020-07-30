Для снижения дорожно-транспортного происшествия и выявление нарушений правил дорожного движения, сотрудники отдела полиции Сарыагашского района ежедневно проводят рейдовые и профилактические мероприятия, передает Otyrar.KZ.

Во время очередного рейда при патрулировании городских улиц, полицейские остановили автомашину марки Chevrolet, нарушившую ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования».

При проверке документов водителя, стражи порядка выяснили, что в октябре 2018 года решением Сарыагашского районного специализированного административного суда мужчина был лишён права управления автотранспортом сроком на три года.

Несмотря на это, нарушивший ПДД водитель повторно совершил противозаконное действие и во второй раз сел за руль в нетрезвом состоянии.

Согласно медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в «средней степени алкогольного опьянения».

Проводится досудебное расследование.