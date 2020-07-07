Отек лёгкого это грозное осложнение не только при КВИ, но и при тяжелых критических заболеваниях. Идет отек легочной ткани, вирус начинает поражать данное интерстициальное пространство, там начинает скапливаться жидкость, сообщает Otyrar.KZ.

При тяжелой степени заболевания в этом пространстве между легкими и сосудами собирается много жидкости и происходит отек легкого, который может завершиться летальным исходом. Вирус очень быстро поражает легочную ткань.

Факторов риска очень много. Это заболевания артериальной гипертензии, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение. За счет недостаточной работы сердца, сосудов происходит перегрузка в организме жидкостью и развивается отёк легких.

Когда мы говорим, что одной из причин летальных исходов может быть отек легких, то подразумеваем, что нагрузка жидкостью организма происходит не из-за инфузионных препаратов, а из-за недостаточности работы сердечно-сосудистой системы.

Даная ситуация происходит в большинстве у пациентов, имеющих вышеназванные факторы риска в виде хронических заболеваний.

Нурила Малтабарова, заведующая кафедрой НАО «Медицинский университет Астана»