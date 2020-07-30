В Шымкенте пошел спад зараженных пневмонией, в аптеках и медучреждениях есть все лекарства и медицинское оборудование, об этом руководитель управления общественного здоровья сообщил Тимирхан Варзилов.

Несмотря на спад, медики призывают население не расслабляться, а наоборот усилить все меры безопасности во время карантина. Надевать маски и соблюдать дистанцию.

Динамика сокращения количества заразившихся коронавирусом дает надежду на то, что в Шымкенте удастся избежать новой волны пандемии. По крайней мере, повторения острых(!) проявлений заболевания, быть не должно! На брифинге в горздраве специалист из Москвы Денис Цветков постарался вселить в шымкентцев оптимизм и уверенность.

Денис Цветков, врач из Москвы: Я не вижу никаких опасений, тем более врачи готовы ко всем этапам вируса. Иммунитет у жителей стабильный. Ждать вторую волну осенью не стоит, если не ожидается большого потока туристов, даже в этом случае, медики вашего города готовы к сложностям.

Российские специалисты, приехавшие на помощь докторам из Шымкента, уезжают домой в эти выходные. Говорят, что необходимости и дальше оставаться в Шымкенте сейчас нет. Прогнозы хоть и вселяют надежду, но провизорные и дневные стационары в городе будут в резерве врачей до конца года.

30 июля в Шымкенте зарегистрировано 4839 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2 364 бессимптомных случаев. Выздоровели 3006 человек.

Пик заболеваемости пройден. Шымкентцев, победивших пневмонию, с каждым днем становится все больше. К сожалению, 31-го пациента, спасти не удалось… Это официальная статистика.