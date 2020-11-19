На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 961 человека, среди которых 464 детей, передает Otyrar.KZ.

В стационарах находится –2 992 пациент, на амбулаторном уровне – 6 969 человек. 228 человек находятся в тяжелом состоянии, 22– крайней степени тяжести, 23 — на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 202 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 95 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 40 690, случаев с летальным исходом — 423, всего выздоровели – 29 814 человек.