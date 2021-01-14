Пока Туркестанская область находится в «зеленой» зоне, это нормально по показателю оценки эпидемиологической ситуации.

В случае вспышки в регионе количество инфекционных коек в медицинских учреждениях области могут увеличить до шести тысяч.

На сегодняшний день подготовлено около тысячи инфекционных и карантинных коек. За минувшие сутки в области коронавирусом заразились 16 человек (прирост — 0,42% в день), лечение проходят 113 пациентов. В основном это жители Сарыагашского, Сайрамского, Толебийского, Сузакского, Тюлькубасского и Жетысайского районов. При этом больных в тяжелом состоянии нет. Большая часть из них уже вылечилась от COVID-19, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 3816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2372 бессимптомных случая, и 1642 стационарных.