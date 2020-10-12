Ожидать ли, вторую волну коронавируса? Что нужно делать? Готовы ли, медицинские учреждения Шымкента к очередному пику?

Эти вопросы беспокоят каждого жителя Шымкента. Мы пригласили в эфир программы «Народ и власть» руководителя управления здравоохранения г. Шыкента Бакытжана Позилова.

Главный врач третьего мегаполиса ответил на вопросы журналистов и жителей Шымкента.

Напоминаем, программа «Народ и власть» выходит в будние дни на телеканале «Otyrar TV» в 12:00 и в 15:00.

Вы можете задавать свои вопросы по телефону: 21-44-50.