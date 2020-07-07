Спецрейсом из Москвы прибыла делегация российских медиков для оказания практической и консультационной поддержи в борьбе с COVID-19, передает Otyrar.KZ.

В рамках реализации достигнутых договорённостей между руководством Казахстана и России, в город Нур-Султан прибыли 32 ведущих специалиста, во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым. В их числе — инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, пульмонологи.

«Казахстанские и российские медики имеют сложившиеся традиции взаимного обмена опытом и знаниями. Сейчас ученые и врачи во всем мире изучают и активно обмениваются новыми тактиками и методами лечения коронавирусной инфекции.

Благодаря тесному сотрудничеству медицинского сообщества и договоренности высшего руководства стран, медики двух стран имеют возможности практического обмена опытом. И мы рады приветствовать наших коллег в Казахстане»,- отметил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на встрече с российскими коллегами.

Бригады российских специалистов будут распределены в медицинских организациях города Нур-Султан, также будут направлены в особо нуждающиеся регионы.