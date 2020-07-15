Врачи из России приехали в Шымкент. Узкопрофильных специалистов из соседней страны накануне встретили в городском аэропорту.

На встречу с врачами приехал и глава города, который поспешил рассказать медикам об эпидемиологической ситуации в Шымкенте. Между двумя странами было подписано соглашение, в рамках которого казахстанские чиновники создали все условия для оказания помощи населению.

«Надеемся, что поможем нашим коллегам решить те проблемы которые у них есть на данный момент. Учитывая наш небольшой опыт работы в Нур-Султане, я думаю, что мы достигнем результатов. Прием очень гостеприимный, врачи открыты и находиться в вашей стране очень комфортно», — рассказал Денис Светков, врач из Российской Федерации.

Всего в Казахстан из России прибыли 26 специалистов, 7 из них направили в Шымкент. В третий город миллионник приехали 4 инфекциониста, анастезиологи и реаниматологи. Они должны помочь нашим врачам стабилизировать эпидситуацию в Шымкенте и поделиться своим опытом лечения пациентов.

«Мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой прислать нам врачей, они откликнулись. Первое, что нам нужно сделать, — это научиться работать с людьми, которые находятся в критическом состоянии. После чего мы примем меры по лечению пациентов. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы инфекционисты работали совместно и обменивались опытом», — рассказал Ербол Садыр, первый заместитель акима г.Шымкент.

Пока неизвестно, в какой больнице будут работать врачи из соседней республики. Их распределят в ближайшее время. Российские врачи пробудут в Шымкенте как минимум до 3 августа, и будут помогать нашим специалистам до тех пор, пока обстановка не улучшится. Отметим, что российские врачи прибыли в Казахстан, не побоявшись опасного вируса, с который в своей стране им практически удалось победить.

Анастасия Новикова