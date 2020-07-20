Доктор из России рассказал о подготовленности шымкентских врачей к борьбе с коронавирусом и пневмонией.

Денис Цветков, глава группы, прибывшей в Шымкент из соседней страны, уверяет — наши врачи ориентированы и оказывают всю необходимую помощь.

«Мы прекрасно видим, что ваши врачи ориентированы, потому что было уже 10 редакций протоколов. И последняя редакция, приближена к российскому протоколу, в нем есть высокие дозы гормонов и «Актемра». Ваши врачи спасали тяжелых пациентов и предотвращали перевод пациентов в реанимацию, люди поступали с сатурацией 60. На фоне проводимой работы, они спасают жизни, ваши врачи понимают, с чем они имеют дело и оказывают всю помощь», — уверен Денис Цветков.

Анастасия Новикова