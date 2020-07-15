С начала купального сезона в Туркестанской области погибли 23 человека, из них 11 — дети.

Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

12-13 июля произошло несколько несчастных случаев. В частности, 12 июля в селе Акколь Балтакольского сельского округа Отырарского района на реке Сырдарья утонул мужчина, 1997 года рождения. Также в этот день в селе Шамши Караконырского сельского округа данного района на реке Арысь нашли тело С.,1967 года рождения, его доставили родственникам утонувшего. По словам очевидцев, покойный в тот день был в состоянии алкогольного опьянения.

А 13 июля в городе Арысь в реке утонул молодой человек, 1991 года рождения.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает граждан: купаться в водоемах и пляжах только в разрешенных местах; тщательно проверять место купания, общую обстановку, чистоту и глубину воды; не купаться сразу после приема пищи; не оставлять без внимания друг друга и детей на воде.

В целях обеспечения безопасности граждан на воде структурными и территориальными подразделениями Департамента проводится большая агитационная работа.

Совместно с местной службой полиции на сегодняшний день проведен 181 рейд, 22 гражданина привлечены к административной ответственности по статье 440 Кодекса РК «об административных правонарушениях» на сумму 236 тысяч 130 тенге.