11 человек утонули на реке Сырдария в Туркестанской области

11 человек утонули в Туркестанской области, передает OTYRAR.

В Туркестанской области в Отырарском районе на р.Сырдария, вблизи дорожного моста предварительно при купании в неустановленном для купания месте утонули 11 человек, сообщают ДЧС Туркестанской области.

Силами ДЧС извлечено из воды 6 тел их личности и возраст устанавливается, поиски пяти людей продолжаются.

Информация оперативная, подлежит уточнению.

В областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8-7253-357881.

На месте задействованы 144 человек, 16 единиц техники, 6 плавательных средств и дрон: департаментов по ЧС, полиции, местных исполнительных органов.