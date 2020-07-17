Сегодня аким Шымкента впервые был в прямом эфире Инстграм.

Горожане задавали много вопросов. Многие старались своими постами поддержать акима, которому приходится нелегко в такое сложное время. Одна из пользовательниц отметила усталость акима.

Мурата Айтенова спросили: А легко ли быть акимом Шымкента? На что градоначальник ответил:

«Нелегко, конечно, в такое время стать акимом. В начале даже не успел ознакомиться со всей ситуацией в городе. Мы сразу начали большую подготовку культурной столицы, потому что подготовки практически не было, и мы форсировали в этом направлении. Когда были готовы, пришел неожиданно COVID, и мы начали усиленно работать уже в этом направлении. Но самое главное — мне как акиму нельзя сдаваться. Будем бороться. Я думаю, что не только акиму, любому сотруднику акимата сейчас нелегко. Все работают днем и ночью, прикладывают все усилия по возможности».