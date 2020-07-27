Несмотря на то, что сейчас корона-статистика идет на спад, расслабляться горожанам не советуют.

Вторая волна вируса придет вслед за послаблением карантина, открытием сотен кафе и общественных мест. Первая волна показала — шымкентцы о слове «самоизоляция» не слышали.

«Акимом было дано поручение разработать план на развитие второй волны. И содержание коечного фонда, как было первые дни, когда оно достигло максимального количества, оно должно быть не ниже этих показателей. Мы разработали несколько этапов разворачивания коечного фонда при появлении второй волны, мы готовимся к ней. Сейчас все действия сейчас в этом направлении», — рассказал Тимирхан Варзилов, и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента

Анастасия Новикова