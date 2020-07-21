Марафон #вирусдобра стартовал 21 июля 2020 года в г. Нур-Султан, 22 июля эстафету принимает город Алматы, затем Шымкент, который передаст эстафету городу Атырау, далее — остальные регионы страны.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Общественное объединение «Менің Атамекенім» запускают республиканский благотворительный марафон #вирусдобра, целью которого является сбор средств, товаров, лекарств, а также необходимого оборудования для медицинских учреждений и нуждающихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Участие в акции может принять любой желающий. Помощь можно оказать денежную, предоставить продукцию или услуги, возможные скидки или выступить в качестве волонтера.

Марафон #вирусдобра стартовал 21 июля 2020 года в г. Нур-Султан, 22 июля эстафету принимает город Алматы, затем Шымкент, который передаст эстафету городу Атырау, далее — остальные регионы страны. В качестве наблюдателя за ходом акции #вирусдобра примет участие Общественный контроль.

В Шымкенте в марафоне примут участие известные медийные личности и спортсмены: олимпийский чемпион по боксу Біржан Жақып, ақын Құрманай Бакияркызы, журналист Асхат Садырбай, директор театра сатиры и юмора, актер Нұржан Төлендиев, актер Дәнекер Оразбай, юморист Медет Досқанаев, актер, КВН-щик Марат Достаев. Все они примут участие в расфасовке продуктовых и медицинских наборов и доставке их социально уязвимым семьям города Шымкент.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в марафоне, который пройдет 22 июля в 13:30 по адресу: г. Шымкент, ул. Жибек жолы, д.58, ТД «GRAMAD» (задний склад)

#Жақсылықжаршысы #ВирусДобра #НППАтамекен #МеніңАтамекенім

Пресс-секретарь Палаты предпринимателей города Шымкент

Клара Серикбаева

Тел: +7 7252 394992, 87016129244

e-mail: klara_s@mail.ru