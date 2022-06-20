Школы обяжут публиковать меню в интернете

У родителей казахстанских школьников в ближайшее время появится возможность в онлайн-формате узнавать, что едят их дети во время школьных занятий, передает OTYRAR.

Все школы будут обязаны оповещать родителей об условиях организации питания, в том числе путем онлайн-публикации меню школьных столовых.

Об этом рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов во время рабочей поездки в Павлодарскую область, сообщает «Казахстанская правда».

Каждое образовательное учреждение будет обязано публиковать информацию в интернете о том, что для детей готовят на обед и полдник. В Казахстане разработкой единого типового меню занимается Академия питания, которое после согласовывает Министерство здравоохранения. На его основе все школы страны и составляют свои пищевые карты. Сейчас два министерства – здравоохранения и просвещения – начали обновлять типовое школьное меню.

«Мы заложили норму, на днях я подпишу этот приказ, когда каждая школа будет обязана заранее публиковать меню для родителей на определённом портале через «Күнделік» или другие системы. Прозрачность в вопросах питания очень важна», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, министр просвещения отметил, что в некоторых школах цены на еду слишком высокие. В качестве примера он привёл столичное образовательное учреждение, где пол-литровая бутылка минеральной воды обойдется в 300–350 тенге.

«Дороже, чем бензин. Это грабёж, потому что школьная столовая – место с высокой проходимостью. Дети, учителя постоянно что-то покупают. Сейчас мы эти вопросы тоже регулируем, чтобы таких зло­употреблений в школьных столовых не было», – заявил Асхат Аймсагамбетов.