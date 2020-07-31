Личный состав оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области с началом купального сезона перешел на усиленный режим.

Особенно с особой бдительностью работают спасатели Шардаринской спасательной станции оперативно-спасательного отряда. Они проводят поисково-спасательных работы Шардаринском, Жетысайском, Отырарском районах Туркестанской области. К сожалению, в большинстве случаев извлекают из воды утонувших людей. Несмотря на предупреждения и профилактические рейдовые мероприятия, население, в том числе подростки, нарушают элементарные правила поведения на воде, которые приводят к печальным последствиям. В запрещенных местах подростки купаются, ловят рыбу, остаются без надзора родителей и не думают о том, что такая ситуация может привести к беде.

Одно из таких событий произошло в городе Шарадара на реке Сырдарья. Вместе с друзьями подросток 2005 года рождения 30 июля был на рыбалке, и не заметил, что в один момент попал в сильное течение реки. Два приятеля сумели выйти на берег реки и стали звать на помощь. К счастью они находились в непосредственной близости от Шардаринского спасательного поста.

Находившиеся на дежурстве спасатели поста С. Ханин и А. Хандиллаев оперативно среагировали и спасли ребенка. Вытащили из воды и передали подростка сотрудникам районной полиции, прибывшим на место происшествия. На этот раз три подростка остались живы.

Но не следует забывать, что те, кто не соблюдает меры предосторожности, подвергаются опасности.

Спасатели Департамента по ЧС г. Шымкент призывают жителей города и области соблюдать элементарные правила на воде:

— купаться в запрещенных местах , ловить рыбу не допускается;

— нельзя оставлять малолетних детей без присмотра взрослых;

— не купаться в пьяном виде;

— купаться в неизвестных местах нельзя.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА!