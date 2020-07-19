Спасатели Оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС города Шымкент провели поисковые работы на воде в Жетысайском районе Туркестанской области.

Эти работы начались 18 июля 2020 года в 07:10 часов. Спасатели-водолазы искали подростка 2010 г. р. в г. Жетысай на орошаемом канале «Достык» шириной 40 м, глубиной 5 м.

Предварительно стало известно, что 17 июля в 14-30 часов подросток вместе с друзьями купался без присмотра взрослых в неприспособленном для купания месте и утонул. В результате проведенных поисково-спасательных работ 18 июля 2020 года в 12 часов 05 минут спасатели обнаружили тело ребенка, вытащили из воды и передали его родственникам.

В поисково-спасательных работах были задействованы 6 спасателей Оперативно-спасательного отряда, 1 плавсредство, 2 сотрудника Жетысайского районного отдела полиции и 8 человек родственников.

Уважаемые граждане! В ближайшие дни температура воздуха может превысить 40 градусов. Поэтому не забудьте соблюдать меры предосторожности и соблюдать правила купания в воде!- предупреждает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.