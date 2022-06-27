Аномальная жара, водоемы. Правила безопасности и как спасти тонущего

Аномальная жара, которая наступила в городе, не оставляет вариантов для горожан: что называется, и стар, и млад устремились на водоемы.

Как надо вести себя возле водоемов и во время купания – об этом подробно рассказал заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Шымкента Орынбасар Туртбаев.

– Орынбасар Кулманбетович, с организованными местами отдыха шымкентцев более-менее понятно, там есть штатные спасатели, которые в случае чего спасут, откачают. А как быть с «дикими» купальщиками?

– Многие горожане, к сожалению, пренебрегают своей безопасностью и купаются в необорудованных, более того – в запрещенных местах. Итог печален: еще до начала нынешнего купального сезона в не оборудованных для купания местах утонули два подростка.

Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит от их родителей. Царство Нептуна к человеку отнюдь не так приветливо, как может показаться на первый взгляд.

Даже несмотря на гладкую и относительно спокойную поверхность, дно водоемов может быть неровным, илистым, в отдельных местах встречаются сильные течения и водовороты. Поэтому первое правило, которое обязательно нужно соблюдать всем без исключения любителям активного отдыха на берегу моря, реки или озера, звучит так: купаться можно только в отведенных для таких целей местах!

– Где в Шымкенте разрешено купаться?

– В Шымкенте официально определено три места для купания: это зоны отдыха «Рахат-Бадам» и «Холодильник», устье реки Кошкарата.

– Как понять, что человек тонет и как его спасать? Как распознать тонущего и что делать, если тонешь сам?

– Вопреки расхожему мнению, тонущие не кричат и не размахивают руками, поэтому люди на берегу могут и не понять, что кому-то нужна помощь. Если вы видите, что кого-то уносит течением на середину водоема, но он еще не успел начать тонуть, то уже нужно сигнализировать.

Признаки утопающего:

• человек начинает хлебать воду: его голова то появляется над кромкой воды, то снова погружается под воду;

• человек начинает сильно вытягивать шею, но при этом все равно погружается;

• тонущий судорожно хватает ртом воздух;

• глаза очень сильно расширены от испуга;

• утопающий может часто моргать.

В любом из случаев нужно подавать сигналы спасателям. Если это официальный пляж, обратитесь прямо к ним. Если это раннее утро или поздний вечер, когда спасателей нет, вы можете помочь утопающему сами с помощью оборудования, которое есть на пляже (спасательный круг или «концы Александрова»).

– Почему тонущие не могут кричать?

– Это стереотип, который у людей возник из-за просмотров различных фильмов и сериалов, где в них человек, который тонет, обязательно очень активно ведет себя в воде. На самом деле большинство людей тонут очень тихо. Редко, когда кто-то успевает просто помахать руками. Действительно, такие случаи есть, но это очень маленький процент.

– Почему так происходит?

– Мы разговариваем и дышим через горло. И во время утопления организм направляет все силы на дыхание. Единственное, что утопающий будет делать – только дышать и хватать ртом воздух, а одновременно и дышать, и кричать он не может. Люди, как правило, находятся в паническом состоянии, у них шок, и, конечно, они будут думать только о том, чтобы стараться надышаться и держаться на плаву, поэтому люди не размахивают руками. Когда человек оказывается в такой ситуации, единственная его цель – выжить.

– Как справиться с паникой и подать сигнал о помощи?

– Одна из самых распространенных ошибок утопающих на водоемах, где есть течение, – это пытаться плыть против него. Утопающий инстинктивно плывет туда, откуда он выплыл, там, где есть люди. Человек знает, что дальше дикие места, никого нет, инстинктивно пытается приплыть туда, где стартовал. Но рано или поздно у него закончатся силы, и он утонет.

Если вдруг вас уносит течением, ни в коем случае не боритесь с ним. Успокойте дыхание и сердечный ритм, можете лечь на спину, если умеете плыть на спине, и отдыхайте. Просто сплавляйтесь по течению и помогайте себе «по-лягушачьи», подгребая к берегу. Не страшно, если вас унесет течением на километр или два, главное, что вы доплывете живым.

– Как и сколько держится тонущий человек под водой?

– На самом деле все зависит от разных факторов. У спасателей есть понятие, как только на берегу был замечен тонущей человек, есть ровно 5-7 минут максимум, чтобы он с берега доплыл до пострадавшего. Если тот находится под водой, спасатель его должен найти, транспортировать на берег и приступить к проведению сердечно-легочной реанимации. В идеале все должно пройти меньше чем за 5 минут. Если человек уйдет под воду, спасатели смогут достать утонувшего с глубины 3-4 метра без особого снаряжения. У обычного человека таких навыков нет, и он вряд ли сможет нырнуть на такую глубину, чтобы достать пострадавшего.

– Следят ли спасатели за людьми на необорудованных пляжах?

– Спасатели, безусловно, посматривают и на необорудованные пляжи. В выходные и праздничные дни ежедневно проводятся совместные рейды с сотрудниками полиции, местных исполнительных органов, волонтерами. Устанавливаются запрещающие знаки.

К сожалению, культура безопасности среди нашего населения оставляет желать лучшего. Нередко во время рейдов спасатели не находят уже установленных знаков: их или ломают, или вовсе бесследно уничтожают. Сотрудники ЧС совместно с акиматами их восстанавливают.

Поэтому очень просим жителей с пониманием отнестись к таким мерам безопасности, ведь это делается для их же блага!

У спасателей приоритетным является обеспечение безопасности на оборудованном пляже. Но в любом случае, если где-то рядом они заметят утопающего, обязательно придут на помощь. Другая проблема, когда необорудованные места находятся вдали, поэтому не всегда помощь успеет прийти вовремя.

– Как влияет алкогольное опьянение на риск утонуть?

– Нетрезвый человек становится излишне самоуверенным и не способным рассуждать, в то время как трезвый обладает ясностью ума. Человек с алкогольным опьянением не задумывается о последствиях, его легко сподвигнуть на различные безумства. 99% людей, которые решают переплыть водоем, находятся в нетрезвом состоянии. Если выпивший человек приходит на официальный пляж, спасатели уже знают, что такой человек для них в группе риска, в этой же группе находятся дети. Нетрезвый человек для спасателя такой же ребенок, его поступки непредсказуемы, поэтому за ними нужно более тщательно наблюдать.

– Что делать и как оказать помощь человеку, который тонет?

– Самое важное, что нужно сделать, это сообщить по телефону на номер 112 точное место происшествия и количество пострадавших. Есть отработанные правила спасения тонущего человека.

Первое правило. Утопающего нужно обеспечить вспомогательными средствами, если есть поблизости: будь то палка, веревка или любое средство, которое поможет до прибытия спасателей поддерживать человека на поверхности воды. Если рядом нет ничего вспомогательного, но вас несколько человек, лучше идти спасать сообща.

Второе правило. Ни в коем случае нельзя подплывать к человеку спереди. Нужно подплывать только со спины и максимум на расстоянии вытянутой руки, так как в шоковом состоянии человек, сам того не осознавая, начнет вас топить, пытаясь найти точку опоры. Четким, жестким командным голосом, чтобы вывести его из шокового состояния, надо отдавать ему команды: успокойся, ляг на спину, я тебя сейчас спасу.

Третье правило. Если человек адекватно реагирует, нужно его обхватить, к примеру, через его левую руку пропустить свою левую руку, взять за подбородок положить на бок и таким образом транспортировать на берег.

Четвертое правило. Если человек тонет на реке, нужно подплывать выше по течению. Если подплыть ниже, то тонущего на вас снесет и вы не сможете от него увернуться. Транспортируем пострадавшего уже вниз по течению. Важно следить, чтобы голова пострадавшего была на поверхности воды.

Пятое правило. Если пострадавший будет без сознания, это не значит, что ему нужна сразу сердечно-легочная реанимация. К реанимации приступают только в случае, если отсутствуют признаки жизни: нет дыхания, не чувствуется пульс, зрачки не реагируют на свет. Только в этом случае нужно делать сердечно-легочную реанимацию – два выдоха и 30 компрессий, – и делать так до прибытия квалифицированной помощи либо пока не появятся признаки жизни. Если человек пришел в себя, повернуть его на бок и контролировать состояние. Если он начинает терять сознание, нужно снова провести реанимацию. Держать руку на пульсе.

Наша боль

В 2021 году в Шымкенте зарегистрировано два случая утопления, из них один ребенок. В 2020 и 2019 годах на водоемах Шымкента не было утонувших, в 2018 году произошло 4 случая, из них двое детей.

Справочно: Спасательные концы Александрова – средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой плавучий тонкий корабельный трос, обычно из полипропилена, длиной около 30 м с петлей диаметром около 40 см и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета.

Подготовила Фарида Шарафутдинова