Полицейские Туркестанской области обнаружили свыше килограмма марихуаны в салоне автомашины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили автомашину марки «Лада Приора» под управлением жителя Толебийского района. При обыске в салоне автомашины подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с содержимым наркотического вещества со специфическим запахом. Вещественные доказательства изъяты.

Согласно судебно-криминалистической экспертизе изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной, общим весом свыше 1 кг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение

с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейским предстоит установить, с какой целью мужчина хранил у себя наркотики в особо крупном размере.